Левый защитник английского "Эвертона" Люка Динь пополнил состав другого клуба АПЛ. 28-летний француз стал игроком "Астон Виллы".
Об этом сообщает пресс-служба бирмингемцев.
Сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов (около 30 млн евро). Динь выступает в том же амплуа, что и Виталий Миколенко. Люка покинул "Эвертон" из-за личного конфликта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. "Эвертон" приобрел Миколенко, заранее зная, что Динь покинет команду.
Динь ранее защищал цвета французского "Лилля" и ПСЖ, итальянской "Ромы" и испанской "Барселоны". Люка сыграл 43 матча за национальную сборную Франции, в составе которой стал вице-чемпионом Европы-2016.
Недавно "Астон Вилла" арендовала звезду "Барселоны".
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Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- Виталий будет зарабатывать в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Миколенко дебютировал за новый клуб в Кубке Англии и отыграл 120 минут на поле.