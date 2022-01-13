Люка Динь стал футболистом "Астон Виллы".

Левый защитник английского "Эвертона" Люка Динь пополнил состав другого клуба АПЛ. 28-летний француз стал игроком "Астон Виллы".

Об этом сообщает пресс-служба бирмингемцев.

Сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов (около 30 млн евро). Динь выступает в том же амплуа, что и Виталий Миколенко. Люка покинул "Эвертон" из-за личного конфликта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. "Эвертон" приобрел Миколенко, заранее зная, что Динь покинет команду.

Динь ранее защищал цвета французского "Лилля" и ПСЖ, итальянской "Ромы" и испанской "Барселоны". Люка сыграл 43 матча за национальную сборную Франции, в составе которой стал вице-чемпионом Европы-2016.

Недавно "Астон Вилла" арендовала звезду "Барселоны".

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