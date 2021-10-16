К забитому мячу Виктор Коваленко добавил результативный пас.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко отличился двумя результативными действиями в матче за итальянскую "Специю".

Это произошло в поединке 9-го тура Серии А против "Салернитаны".

Экс-игрок "Шахтера" на 51-й минуте отметился результативным пасом, а на 76-й минуте отличился уже сам, забив победный мяч. Коваленко сделал счет 2:1.

Для украинца это дебютный гол и дебютный пас в составе "Специи". Он провел свой третий матч за команду.

Читайте такжеПервый гол в сезоне: украинский полузащитник Малиновский эффектно забил чемпиону Италии (видео)

Портал SofaScore поставил Коваленко, который отыграл весь матч, оценку 7,9. Он стал лучшим в составе своей команды и одним из двух лучших игроков матча.

Отметим, что эта победа позволила "Специи" подняться из зоны вылета на 15-е место в таблице чемпионата Италии.

Видеообзор матча

Виктор Коваленко: карьера в Италии

В начале 2020 года Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" за полгода до окончания контракта с "горняками". Футболист подписал полноценный контракт с итальянским клубом, который рассчитан на 4,5 года. "Аталанта" заплатила "Шахтеру" за футболиста 700 тысяч евро.

Коваленко был вторым украинцем в "Аталанте" после Руслана Малиновского.

За "Аталанту" Коваленко сыграл только в одном матче, а летом был отдан в аренду в "Специю".

Украинец дебютировал за новый клуб в августе в матче Кубка Италии.

Автор: Антон Дударь