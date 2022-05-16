У украинца было немало работы и он совершил пару качественных сейвов.

В предпоследнем туре чемпионата Испании мадридский "Реал" пожаловал в гости к "Кадису". Тренер "сливочных" Карло Анчелотти провел ротацию и дал отдых Тибо Куртуа, Кариму Бензема и Винисиусу Жуниору.

Итак, место в воротах занял 23-летний украинский голкипер Андрей Лунин. "Кадис" ведет борьбу за выживание, поэтому и имел мотивацию бить по воротам в этой игре чаще, чем "Реал", который досрочно гарантировал себе золотые медали.

У Лунина было немало работы и он совершил пару качественных сейвов. На 61-й минуте украинец парировал пенальти, который исполнял форвард "Кадиса" Альваро Негредо. Андрей сам "привез" одиннадцатиметровый удар, сфолив против соперника, но и самостоятельно исправился, угадав угол, в который пробил Негредо. Всего Лунин выполнил 6 сейвов и пропустил только один гол.

Кадис – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Собрино, 37 - Диас, 5

Авторитетный портал WhoScored поставил Лунину высокий балл за игру - 8,2. Это лучшая оценка среди обеих команд.

Видео обзор матча

Недавно Лунин дебютировал за "Реал" в рамках чемпионата Испании. Это было дерби против "Атлетико" и украинец там пропустил гол с пенальти. "Матрасники" одержали победу со счетом 1:0. До этого у Андрея были еще две игры за "галактикос" в Кубке Испании.

Лунин в возрасте 23 лет и 93 дней стал самым молодым голкипером "Реала", который смог отразить пенальти в Ла Лиге. Статистика ведется с сезона-2008/09.

"Кадис" находится в зоне вылета, но перед последним туром сохраняет шанс покинуть 18-ю позицию и спастись.