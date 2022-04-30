Украинец Андрей Лунин выиграл трофей.

Победителем чемпионата Испании сезона 2021/22 стал "Реал".

Мадридский клуб досрочно обеспечил себе титул благодаря победе над "Эспаньолом" (4:0) в 34-м туре. Дубль сделал Родриго. Также отличились Марко Асенсио и Карим Бензема.

"Сливочные" набрали 81 очко и стали недосягаемыми для конкурентов. "Реал" выиграл чемпионат Испании в 35-й раз в своей истории, что является рекордом Ла Лиги.

23-летний украинский вратарь Андрей Лунин снова остался на скамье запасных, но, вероятно, в следующих 4-х турах, которые остались до конца чемпионата, он получит игровую практику. В текущем сезоне Ла Лиги Лунин еще не играл - у него всего два матча в Кубке Испании.

"Реал" Мадрид - чемпион Испании: главное