Игроки Реала празднуют / фото REUTERS
Победителем чемпионата Испании сезона 2021/22 стал "Реал".
Мадридский клуб досрочно обеспечил себе титул благодаря победе над "Эспаньолом" (4:0) в 34-м туре. Дубль сделал Родриго. Также отличились Марко Асенсио и Карим Бензема.
"Сливочные" набрали 81 очко и стали недосягаемыми для конкурентов. "Реал" выиграл чемпионат Испании в 35-й раз в своей истории, что является рекордом Ла Лиги.
23-летний украинский вратарь Андрей Лунин снова остался на скамье запасных, но, вероятно, в следующих 4-х турах, которые остались до конца чемпионата, он получит игровую практику. В текущем сезоне Ла Лиги Лунин еще не играл - у него всего два матча в Кубке Испании.
"Реал" Мадрид - чемпион Испании: главное
- 33-летний бразильский защитник Марсело установил рекорд клуба по количеству выигранных трофеев. 24-й титул добыл Марсело в футболке "галактикос". Он обошел по этому показателю Франсиско Хенто, выигравшего с "Реалом" 23 трофея.
- Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выиграл чемпионат Испании впервые в своей карьере. Ранее 62-летний итальянец становился чемпионом Италии с "Миланом", выигрывал чемпионат Англии с "Челси", чемпионат Германии с "Баварией", а также французскую Лигу 1 во главе ПСЖ. Специалист стал первым тренером в истории футбола, выигравшим все топ-5 европейских лиг.