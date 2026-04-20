Украинский голкипер взял пенальти и выстоял против лучшей атаки чемпионата Португалии

Он сделал шесть сейвов за игру.

В главном матче 30-го тура чемпионата Португалии "Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, обыграла "Спортинг".

Уже в начале встречи Трубин сделал несколько важных сейвов, которые не позволили "Спортингу" выйти вперед. Однако ключевой момент произошел на 20-й минуте встречи, когда хозяева получили право пробить пенальти. Главный вратарь украинской сборной уверенно обыграл Суареса, отразив этот одиннадцатиметровый.

Уже через несколько минут право на пенальти получила "Бенфика" и удачно его реализовала - Шельдеруп хладнокровно пробил с отметки и открыл счет в матче.

Во второй половине встречи "Спортинг" ожидаемо пошел вперед. Однажды ворота Трубина спасла штанга - еще на старте второго тайма. Впрочем, уже на 72-й минуте украинский голкипер все же пропустил. Морита забежал в штрафную Трубина и пробил головой в противоход, сравняв счет в матче.

После этого хозяева еще несколько раз пытались пробить ворота "Бенфики" с дальней дистанции. Однако в некоторых случаях не хватало точности, а в других - Трубин был на месте. На 91-й минуте "Спортинг" реализовал момент - Нел, который только что вышел на замену, забежал в штрафную, обыграл вратаря и поразил ворота. Однако судья зафиксировал офсайд.

А уже через минуту точку в этой встрече поставил Рафа Силва, который в падении все же добил мяч в ворота "Спортинга". И благодаря счету 2:1 "Бенфика" вырывается на второе место в чемпионате Португалии. До первого места, на котором уверенно находится "Порту", лиссабонскому клубу не хватает еще семи очков.

Отметим, что "Спортинг" имеет самую результативную атаку в чемпионате Португалии. За 30 туров команда забила 74 гола, пропустив лишь 19 раз. В каждом матче команда в среднем забивает более 2 голов.

Напомним, ранее стало известно, что Трубин может получить нового главного тренера в сборной Украины. Комментируя этот вопрос, глава УАФ Андрей Шевченко анонсировал "окончательное решение" по главной команде уже до конца апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: