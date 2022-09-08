Марко Розе и "Лейпциг" подписали контракт до 2024 года.

Новым главным тренером "Лейпцига" стал 45-летний специалист Марко Розе.

Об этом немецкий клуб сообщил у себя на официальном сайте.

Розе и "Лейпциг" подписали контракт до 2024 года. Немецкая команда уволила Доменико Тедеско после сенсационного поражения донецкому "Шахтеру" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Добавим, что с 2019 по 2021 год Розе тренировал "Боруссию" Менхенгладбах, которая под его руководством дважды уничтожила "Шахтер" в рамках ЛЧ. Это была осень 2020 года. 6:0 и 4:0 - с такими счетами тогда "Боруссия" Менхенгладбах обыграла "горняков".

С лета 2021 по май 2022 года Розе тренировал дортмундскую "Боруссию", но был уволен за неудовлетворительные результаты.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в номинально домашнем матче сыграет против шотландского "Селтика", а "Реал" в Мадриде примет "РБ Лейпциг". Матчи запланированы на 14 сентября.

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