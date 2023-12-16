"Шахтер" получил за выступление в групповом раунде Лиги чемпионов почти 47 миллионов евро.

Накануне были сыграны заключительные поединки групповых этапов еврокубков.

Издание Fotcalc обнародовало приблизительные суммы, которые заработали украинские клубы за еврокубковый сезон 2023/24.

Лидером по количеству заработанных денег на евроарене, логично, является донецкий "Шахтер", выступавший в групповом турнире Лиги чемпионов. "Горняки" одержали три победы на стадии группового этапа, которые, помимо третьего места в группе и путевки в плей-офф Лиги Европы, также принесли дончанам 8,4 миллиона евро. Чуть более 1 миллиона евро "Шахтер" получит за выход в плей-офф Лиги Европы.

Видео дня

Еще 15,5 миллионов евро "горняки" заработали за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Кроме того, "Шахтер" получит некоторые суммы за телетрансляции и за коэффициент по итогам выступлений за последние 10 лет.

Суммарно, на данный момент "Шахтер" за сезон-2023/24 в еврокубках заработал 46,9 миллиона евро. Стоит отметить, что эта сумма может еще увеличиться по результатам выступлений дончан в плей-офф Лиги Европы.

На второй позиции по сумме заработков в еврокубках среди украинских клубов идет "Заря". Общая сумма заработка луганского клуба составляет примерно 4,85 миллиона евро. За попадание в групповой этап Лиги конференций "Заря" получила 2,94 миллиона евро. Еще 1 миллион 166 тысяч евро луганчане заработали за набранные очки в группе (две победы над "Брейдабликом" и ничья с бельгийским "Гентом"). Также "Заря" получила некоторые деньги за вылет из плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, из нераспределенного фонда призовых и десятилетний коэффициент клуба в еврокубках.

"Днепр-1", несмотря на позорный вылет из квалификации всех еврокубков, также заработал немного денег. Днепряне получили по 100 тысяч евро за каждый квалификационный раунд, в котором принимали участие (2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 3-й раунд квалификации Лиги Европы, 4-й раунд квалификации Лиги конференций). Суммарно "Днепр-1" заработал 1 миллион 50 тысяч евро.

Киевское "Динамо" провалилось в текущем евросезоне. "Бело-синие" приняли участие в двух квалификационных раундах Лиги конференций и заработали немного меньше "Днепра-1" - порядка 950 тысяч евро.

Меньше всех украинских клубов заработала полтавская "Ворскла", которой не удалось преодолеть хотя бы один раунд квалификации Лиги конференций - в сумме 450 тысяч евро. За участие во 2-м раунде отбора полтавчане получили 100 тысяч евро, а за вылет из него - еще 350 тысяч.

Отметим, что больше всех в текущем сезоне еврокубков на данный момент заработал мадридский "Реал". Заработок "сливочных" составил почти 80 миллионов евро. Немного меньше заработала мюнхенская "Бавария" - 76,64 миллиона евро. Также в топ-3 попал "Манчестер Сити" с заработком в 76,48 миллиона евро.

Напомним, жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 декабря в Ньоне.

Вас также могут заинтересовать новости: