23-летний форвард Андрей Кулаков сменил клубную прописку.

Талантливый нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Кулаков перешел в "Александрию".

23-летний футболист подписал с "горожанами" контракт до 31 мая 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее была информация о том, что он может стать рекордным в истории "Александрии".

Видео дня

Андрей Кулаков является воспитанником харьковского "Металлиста". Шесть последних лет он провел в донецком "Шахтере". Выступал за команды U19 и U21, а также уходил в аренду в "Мариуполь" и "Тузласпор".

В нынешнем сезоне 23-летний футболист 10 раз попал в заявку "горняков" на матчи УПЛ, однако за первую команду "Шахтера" в официальных матчах так и не дебютировал.

Напомним, в зимнее межсезонье "Александрия" сменила главного тренера. Юрий Гура покинул команду после первой части сезона, его место занял 41-летний специалист Руслан Ротань.

Под руководством Ротаня команда сыграла один официальный матч. В перенесенном матче 6-го тура УПЛ "Александрия" сыграла вничью с "Металлистом 1925" (3:3).

За 14 сыгранных матчей "Александрия" заработала 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В следующем туре команда Руслана Ротаня сыграет против "Днепра-1". Матч запланирован на 4 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: