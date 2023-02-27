"Металлист 1925" и "Александрия" не смогли определить победителя в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

В понедельник, 27 февраля, состоялся перенесенный поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались "Александрия" и "Металлист 1925".

Матч проходил на стадионе КСК "Ника" и завершился вничью со счетом 3:3.

Футболистам "Александрии" удалось открыть счет в игре уже на 7-й минуте - гол забил Максим Третьяков с передачи Эмиля Мустафаева. Подопечные Эдмара в средине первого тайма сумели перевернуть игру, забив дважды. Авторами голов стали Евгений Ткачук и Константин Бичек.

Во втором тайме гостям удалось увеличить преимущество в счете - гол забил Михаил Шершень.

На 68-й минуте Третьяков оформил дубль и сократил разрыв в счете, а на 81-й минуте Богдан Кобзарь сравнял счет, отличившись после пасса Олега Кожушко.

"Александрия" - "Металлист 1925" - 3:3

Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзарь, 81 - Ткачук, 21, Бичек, 32, Шершень, 47

"Александрия": Горох, Цуриков (Калитвинцев, 67), Бабогло, Логинов, Мирошниченко, Рыбалка (Ковалец, 67), Михайленко, Шулянский (Кожушко, 46), Волошин (Кобзарь, 46), Мустафаев (Авагимян, 87), Третьяков

"Металлист 1925": Мозиль (Сидоренко, 56), Шершень (Дмитренко, 79), Ткачук, Безуглый, Жичиков, Я. Мартынюк, Ременюк, Бычек (Капинус, 65), Вачиберадзе (Абдуллаев, 80), Русин, Чирук

Обзор матча:

Отметим, что эта игра стала дебютной для Руслана Ротаня на посту главного тренера "Александрии". Специалист заменил на посту Юрия Гуру, который возглавлял команду с мая 2021 года.

УПЛ: турнирное положение команд

В турнирной таблице чемпионата Украины "Александрия" занимает пятое место с 25 баллами, а "Металлист 1925" идет на седьмой строчке с 19 очками.

Лидирует в турнирной таблице УПЛ "Днепр-1", в активе которого 35 очков.

В следующем туре "Александрия" сыграет против "Днепра-1". Матч запланирован на 4 марта. "Металлист 1925", в свою очередь, 5 марта встретится с "Шахтером".

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