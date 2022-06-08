Состоялись очередные игры второго тура Лиги наций УЕФА.

Во вторник, 7 июня, были сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

В дивизионе А встречались участники группы 3: Италия - Венгрия и Германия - Англия.

Сборная Германии в Мюнхене сыграла вничью с национальной командой Англии со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в матче на 51-й минуте - отличился Йонас Хофман. Кай Хаверц отдал пас на Йозуа Киммиха, который передачей нашел в штрафной Хофмана. Йонас принял и пробил по воротам - мяч от руки Джордана Пикфорда влетел в сетку. На 88-й минуте Гарри Кейн восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.

Германия – Англия - 1:1

Голы: Хофманн, 50 – Кейн, 88 (пен.)

Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Шлоттербек, Хофманн (Гнабри, 65), Киммих, Гюндоган (Сане, 83), Раум, Мюллер (Горецка 76), Мусиала (Вернер, 65), Хаверц

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Райс, Филлипс (Беллингем, 14), Сака (Бовен, 80), Маунт (Грилиш, 72), Стерлинг, Кейн

Предупреждение: Шлоттербек

Обзор матча:

В параллельной встрече Италия одолела Венгрию.

На 30-й минуте встречи счет открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла. На 45-й минуте хавбек Лоренцо Пеллегрино упрочил преимущество хозяев в счете. На 61-й минуте защитник сборной Италии Джанлука Манчини отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание венгров.

Италия – Венгрия - 2:1

Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (АГ)

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини, Бастони, Спинаццола (Димарко, 75), Барелла (Тонали, 84), Кристанте, Пеллегрини (Локателли, 66), Политано (Белотти, 75), Распадори (Дзербин, 84), Ньонто

Венгрия: Дибус, Ланг, Орбан, Салаи, Него (Фиола, 58), А. Надь (Стайлз, 58), Шефер (Ванча, 87), Ж. Надь (Болла, 81), Шаллаи, Собослаи, Салаи (Адам, 87)

Предупреждения: Барелла (64), Кристанте (90+1) – Шефер (71)

Обзор матча:

После двух туров Италия занимает первое место в таблице группы 3 с четырьмя очками в активе. Венгрия (3) - на втором месте, Германия (2) - третья, Англия (1) замыкает квартет.

В дивизионе В сыграли команды группы 3: Финляндия - Черногория и Босния и Герцеговина - Румыния.

Финны уверенно победили Черногорию, а Босния и Герцеговина оказалась сильнее Румынии.

Босния и Герцеговина - Румыния - 1:0

Гол: Превляк, 68

Финляндия - Черногория - 2:0

Голы: Похьянпало, 31, 38

Боснийцы, набравшие четыре очка, лидируют в группе 3, Финляндия (4) - вторая, Черногория (3) - третья. На последнем месте располагается Румыния (0).

В дивизионе С прошли матчи Литва - Турция и Фарерские острова - Люксембург. Турецкие футболисты разгромили Литву, а Фарерские острова уступили Люксембургу.

Литва - Турция - 0:6

Голы: Догукан Синик, 2, Догукан Синик, 14, Сердар Дурсун, 56 пен, Сердар Дурсун, 81, Юнус Акгюн, 89, Халил Дервишоглу, 90+1

Фарерские острова – Люксембург – 0:1

Гол: Жерсон Родригеш, 74 (пен)

Напомним, действующим победителем Лиги наций является национальная сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Вас также могут заинтересовать новости: