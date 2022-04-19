Сборная Украины все же сможет подготовиться к матчам отбора на ЧМ-2022 в полном составе.

Футболисты киевского "Динамо", которых вызвал Александр Петраков для подготовки к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций, прибудут в расположение национальной сборной Украины 3 мая.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Фейсбуке.

"Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты "Динамо", которых вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко.

Напомним, Александр Петраков запланировал начать сбор национальной команды в Словении 29 апреля и вызвал в расположение сборной Украины 25 игроков из украинских команд, из которых 12 - представители "Динамо". Однако киевский клуб был готов отпустить своих футболистов только 23 мая, поскольку планировалось сыграть ряд благотворительных матчей в мае.

Таким образом сторонам удалось достичь компромиса и сборная Украины в полном составе сможет подготовиться к важным матчам в июне.

Планы сборной Украины на май-июнь