Футболисты киевского "Динамо", которых вызвал Александр Петраков для подготовки к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиги наций, прибудут в расположение национальной сборной Украины 3 мая.
Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Фейсбуке.
"Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты "Динамо", которых вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко.
Напомним, Александр Петраков запланировал начать сбор национальной команды в Словении 29 апреля и вызвал в расположение сборной Украины 25 игроков из украинских команд, из которых 12 - представители "Динамо". Однако киевский клуб был готов отпустить своих футболистов только 23 мая, поскольку планировалось сыграть ряд благотворительных матчей в мае.
Таким образом сторонам удалось достичь компромиса и сборная Украины в полном составе сможет подготовиться к важным матчам в июне.
Планы сборной Украины на май-июнь
- В течение мая сборная Украины проведет несколько товарищеских встреч, соперники и даты будут известны позже.
- 1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.
- Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.