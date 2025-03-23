Заявка претерпела изменения, два правых защитника вынуждены покинуть расположение сборной.

В воскресенье, 23 марта 2025 года, сборная Украины сыграет очередной матч против Бельгии. Первый закончился победой со счетом 3:1. Украинская ассоциация футбола опубликовала в Telegram полную заявку на ответный матч, в которую попало 23 спортсмена.

При сравнении с заявкой на первый матч, можно увидеть ряд изменений. В частности, там отсутствуют оба правых защитника, которые с травмами покинули расположение сборной — Алексей Сыч и Ефим Конопля.

Вместо них в заявку попали форвард Артем Довбик, пропустивший первый матч из-за инфекции и высокой температуры, и защитник Валерий Бондарь.

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Заявка сборной Украины на матч против Бельгии

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники: Илья Забарный ("Борнмут"), Александр Сваток ("Остин"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье")

Полузащитники: Виктор Цыганков ("Жирона"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Егор Назарина, Георгий Судаков (оба - "Шахтер"), Иван Калюжный ("Александрия"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все - "Динамо"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье")

Нападающие: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олимпиакос")

Когда состоится матч и где его смотреть

Поединок между Бельгией и Украиной начнется в 21:45 по киевскому времени, 23 марта. Его трансляция состоится на Megogo по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" или "Спорт".

Однако матч можно будет посмотреть бесплатно с помощью Т2 или кабельных сетей, выбрав телеканал "Megogo Спорт". На местных каналах "Суспільного" трансляция будет отсутствовать.

Что еще известно об этом матче

Известно, что он состоится для Украины "на выезде", в бельгийском Генке, на стадионе "Луминус Арена". Поэтому Бельгия будет серьезно настроена на победу.

При этом, Украине необходимо удержать преимущество в рамках этого двухматчевого противостояния. Ибо победитель перейдет в элитную Лигу А Лиги Наций.

Другие новости в контексте сборной Украины

Ранее УНИАН сообщал, что экс-голкипер сборной Украины объявил о завершении карьеры. Речь идет про Дениса Бойко. "Хочу поблагодарить без исключения всех, кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей с которыми я играл, работал и общался начиная с 7 лет и по сегодняшний день!", - написал он.

Кроме того, известно о том, что Александр Зинченко может перейти в Испанию уже совсем скоро. Интерес еще с периода январских трансферов проявляет мадридский "Атлетико".

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