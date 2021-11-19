Тайсон заявил, что в Украине "много предрассудков".

Бывший полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал о проявлениях расизма в Украине.

Его цитирует gauchazh.clicrbs.com.br.

Тайсон сказал об Украине, отвечая на вопрос о том, где проявление расизма хуже - в Бразилии или Украине.

"Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков. Украина - сложная страна. Я приехал в 2010 году и играл с другом из Сенегала (Папа Гуйе, - Прим.), который сталкивался с этим каждый день, когда ходил на рынок или водил сына в школу…", - сказал Тайсон.

"В Бразилии моя мать прошла через это, когда мы переехали, она покинула мой дом и переехала в другой в Пелотасе, где живут более обеспеченные люди. Моя мама подметала, убирала перед домом, когда проходили соседи и спрашивали, не новая ли она домработница. Это меня огорчает, потому что с подобным сталкивалась не только моя мама, но и многие люди. Мы куда-то заходим, и за нами следит охрана. Подобные факты происходят ежедневно, и мы не можем просто молчать".

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Также Тайсон назвал худшим моментом с проявлением расизма в свой адрес в Украине эпизод в матче "Шахтера" и "Динамо", когда фанаты киевлян имитировали звуки обезьян. В ответ Тайсон показал фанатам средний палец.

"Мне было очень больно в тот день, я много думал о том, что мне делать дальше. Моя мать, мой отец, вся моя семья - позвонили мне утром и сказали, чтобы я возвращался. Многие люди мне помогали, но внутри мне было очень грустно и плохо… Это произошло в стране, где я прожил 12 лет и в которой, как я думал, подобное никогда не произойдет. Я думал: "Со мной этого не будет", но это случилось. Сегодня я вижу, что с людьми происходит и в повседневной жизни, и это причиняет мне боль", - сказал бразилец.

Тайсон: карьера в Украине

Тайсон перешел в "Металлист" в августе 2010 года. Харьковский клуб заплатил "Интернасьоналу" за бразильца 6 миллионов евро.

В составе "Металлиста" бразилец сыграл 83 игры, забив 20 голов и отдав 26 ассистов.

В 2013 году полузащитник перебрался в донецкий "Шахтер", где выступал до 2021 года.

За "Шахтер" Тайсон сыграл 299 матчей, отметился 55 забитыми голами и 78 результативными передачами.

С "горняками" бразильский полузащитник выиграл 6 раз чемпионат Украины, 5 раз Кубок Украины и 4 раза Суперкубок.

В 2016 году Тайсон был впервые вызван в сборную Бразилии. В футболке "пентакампеонов" он сыграл восемь матчей и отметился одним забитым голом. Он попал также в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018, но на поле не выходил.

Автор: Антон Дударь