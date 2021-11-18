Тайсон вспомнил о своем периоде в Украине / фото: ФК Шахтар

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Тайсон, который сейчас играет за бразильский "Интернасьонал", вспомнил об Украине.

Экс-капитан "горняков" опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором заявил, что вписал свое имя в историю Украины. 

"Из окрестностей Пелотаса. Вошел в историю Украины", - подписал Тайсон свое фото в форме бразильского клуба.

фото Instagram taisonfreda7

Читайте такжеНападающий сборной Аргентины может перейти в ШахтерОтметим, что в нынешнем сезоне бразильской Серии А Тайсон сыграл за "Интернасьонал" 18 матчей, в которых отличился 3 забитыми голами и одной результативной передачей. 

Тайсон: карьера в Украине

  • Тайсон перешел в "Металлист" в августе 2010 года. Харьковский клуб заплатил "Интернасьоналу" за бразильца 6 миллионов евро.
  • В составе "Металлиста" бразилец сыграл 83 игры, забив 20 голов и отдав 26 ассистов. 
  • В 2013 году полузащитник перебрался в донецкий "Шахтер", где выступал до 2021 года. 
  • За "Шахтер" Тайсон сыграл 299 матчей, отметился 55 забитыми голами и 78 результативными передачами. 
  • С "горняками" бразильский полузащитник выиграл 6 раз чемпионат Украины, 5 раз Кубок Украины и 4 раза Суперкубок. 
  • В 2016 году Тайсон был впервые вызван в сборную Бразилии. В футболке "пентакампеонов" он сыграл восемь матчей и отметился одним забитым голом. Попал также в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018, но на поле не выходил.

Автор: Владимир Медяник