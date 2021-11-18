Тайсон вспомнил о своем периоде в Украине / фото: ФК Шахтар
Бывший футболист донецкого "Шахтера" Тайсон, который сейчас играет за бразильский "Интернасьонал", вспомнил об Украине.
Экс-капитан "горняков" опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором заявил, что вписал свое имя в историю Украины.
"Из окрестностей Пелотаса. Вошел в историю Украины", - подписал Тайсон свое фото в форме бразильского клуба.
фото Instagram taisonfreda7
Читайте такжеНападающий сборной Аргентины может перейти в ШахтерОтметим, что в нынешнем сезоне бразильской Серии А Тайсон сыграл за "Интернасьонал" 18 матчей, в которых отличился 3 забитыми голами и одной результативной передачей.
Тайсон: карьера в Украине
- Тайсон перешел в "Металлист" в августе 2010 года. Харьковский клуб заплатил "Интернасьоналу" за бразильца 6 миллионов евро.
- В составе "Металлиста" бразилец сыграл 83 игры, забив 20 голов и отдав 26 ассистов.
- В 2013 году полузащитник перебрался в донецкий "Шахтер", где выступал до 2021 года.
- За "Шахтер" Тайсон сыграл 299 матчей, отметился 55 забитыми голами и 78 результативными передачами.
- С "горняками" бразильский полузащитник выиграл 6 раз чемпионат Украины, 5 раз Кубок Украины и 4 раза Суперкубок.
- В 2016 году Тайсон был впервые вызван в сборную Бразилии. В футболке "пентакампеонов" он сыграл восемь матчей и отметился одним забитым голом. Попал также в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018, но на поле не выходил.