Зинченко отметил невероятную игру Бущана, Ярмоленко хочет в Катар.

Сборная Украины триумфально завершила групповой этап квалификации на чемпионат мира-2022, обыграв на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

Эта победа и победа сборной Франции в параллельном матче над финнами, позволили украинской национальной команде попасть в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Футболисты сборной Украины поделились своими эмоциями и мыслями после победы над боснийцами.

Андрей Ярмоленко на своей странице в Инстаграме опубликовал пост, посвященный победе над Боснией и Герцеговиной.

"Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель - попасть на чемпионат мира", - написал Ярмоленко после матча.

Читайте такжеС кем может сыграть Украина: стали известны все участники плей-офф отбора на ЧМ-2022Полузащитник "Динамо" Виктор Циганков в комментарии ТК Футбол 1/2/3 отметил, что игра против боснийской сборной была крайне тяжелой, особенно тяжело давался первый тайм.

"Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты.

Слава богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немножко поменялась", - сказал Цыганков.

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко в эфире ТК Футбол 1/2/3 отдельно отметил неверотяную игру Георгия Бущана в воротах сборной Украины. Его прекрасная работа придала украинским футболистам дополнительной уверенности, считает Зинченко.

"Понятное дело, что сейчас эмоции в раздевалке - ребята отдали все силы на футбольном поле, добыли нужный результат. Спасибо сборной Франции, что тоже не подвели. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф.

Во-первых, футбольное поле не совсем позволяло нам играть в наш футбол, поэтому был такой брак, столько ошибок в простых ситуациях. Стоит отдать должное Боснии - это организованная команда, которая владеет пространством и здорово распоряжается мячом.

Читайте такжеСборная Украины установила уникальный рекорд в отборе на чемпионат мираМы на второй тайм собрались. Спасибо Жоре Бущану за невероятный сейв в конце первого тайма. Он случился перед моими глазами, думал, что мяч уже в воротах. Он совершил что-то невероятное и подтолкнул всю команду бежать вперед. То, как он провел Евро - он заслуживает большего. Он проделал невероятную работу и его отношение к делу вызывает только уважение.

Бутылочка вина для французов? С удовольствием это сделал бы, если бы кто-то был у меня там знакомый", - сказал Зинченко.

Босния и Герцеговина - Украина: итоги матча

Босния и Герцеговина - Украина - 0:2: смотреть видео голов.

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции - 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция - 18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свои первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины не пропустила впервые в этом отборе на ЧМ.

Сборная Украины завершила без поражений второй подряд отборочный цикл (после отбора на Евро-2020).

Автор: Владимир Медяник