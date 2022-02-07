Никлас Зюле переедет летом в Дортмунд.

Центральный защитник "Баварии" Никлас Зюле летом 2022 года покинет мюнхенский клуб и перейдет в стан принципиального соперника - "Боруссии" Дортмунд.

Об этом официально сообщила пресс-служба "Боруссии".

Зюле на правах свободного агента подпишет контракт на четыре года со "шмелями".

26-летний немец в текущем сезоне сыграл 26 матчей за "Баварию" и отдал одну голевую передачу.

— Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

СМИ отмечают, что Зюле будет зарабатывать около 10 млн евро за год в "Боруссии".

Трансфер игрока "Баварии" в "Боруссию" - явление интересное, ведь как правило футболисты по обратному маршруту едут. В частности из Дортмунда в Мюнхен в свое время перебрались Роберт Левандовски, Марио Гетце и Матс Хуммельс. Правда, последний вернулся в конце концов в "Боруссию".

Никлас Зюле: карьера