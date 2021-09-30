Мирча Луческу считает "Баварию" главным претендентом на победу в ЛЧ.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Луческу цитирует официальный сайт "Динамо".

"Результат отображает происходящее на футбольном поле. Еще до игры я говорил, что "Бавария" - главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Мы знали, что нельзя играть на атаку с таким соперником, ведь эта команда умело использует свободные зоны за счет вертикальных передач и индивидуальных действий. Это показали события второго тайма, когда мы пошли отыгрываться. Можно сказать, что три или даже четыре пропущенных гола стали следствием наших ошибок, когда мы выходили из обороны и далеко отпускали мяч, а "Бавария" ловила нас на контратаках", - сказал Луческу.

Румынский тренер подчеркнул, что до первого гола "Динамо" играло хорошо, но "пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле".

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"Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке - его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота. Скорее всего, это случилось из-за нашей неуверенности и боязни ошибиться", - отметил тренер.

Также Луческу прокомментировал игру "Динамо" в атаке:

"Мы пробовали выходить в атаку и после пропущенных мячей, контратаковали, у нас было несколько хороших моментов. Но мы часто теряли мяч при последнем пасе. Мы неправильно думали, неправильно играли, поэтому не смогли забить. Выходя вперед, оставляли сзади свободные зоны, чем соперник умело воспользовался во втором тайме".

"Бавария" - слишком сильный соперник для нас", - подытожил румынский специалист.

"Бавария" - "Динамо": итоги матча

"Динамо" в гостях проиграло "Баварии" со счетом 0:5.

После двух туров у "Динамо" - 1 очко, киевляне занимают третье место в группе Е.

"Бавария" набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы Е. У "Бенфики" - 4 очка, у "Барселоны" - 0.

Киевляне повторили свое самое крупное поражение в еврокубках. В предыдущий раз они проиграли со счетом 0:5 "Челси" в Лиге Европы 2018-2019.

"Динамо" не забило во втором подряд матче ЛЧ.

Автор: Антон Дударь