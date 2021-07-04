Футбольные фанаты запускали фейерверки, танцевали, пели и устраивали шествия с флагами.

Практически вся Англия до утра праздновала победу своей сборной в четвертьфинале Евро-2020.

Об этом сообщает The Sun.

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Как сообщает издание, болельщики до утра праздновали победу над сборной Украины в пабах, парках и просто на улицах по всей стране.

Футбольные фанаты плакали, обнимались, кричали, запускали фейерверки, танцевали, пели и устраивали шествия с флагами. Как пишет издание, победу сборной Англии отмечали все жители страны.

Украина - Англия: итоги матча

3 июля 2021 года сборная Украины покинула Евро-2020, уступив в 1/4 финала главному фавориту турнира - сборной Англии. Матч окончился со счетом 0:4.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Елена Коваленко