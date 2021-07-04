Горькое отчаяние украинских футболистов / фото REUTERS

Сборная Украины прекратила свой путь на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко выбыла из борьбы за трофей и остановилась на исторической для себя отметке - четвертьфинале чемпионата Европы. "Желто-синие" уступили Англии с разгромным счетом 4:0.

Болельщики в сети обсуждают выступление украинской сборной против Англии и вопреки горькому поражению благодарят за попадание в восьмерку лучших команд Европы. Собрали самые яркие комментарии.

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Украина - Англия: итоги матча

  • Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).
  • В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.
  • Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.
  • Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.
  • Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.
  • Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы.
  • Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Артем Будрин