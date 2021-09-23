Нападающий "Миная" не сможет играть в ближайших матчах.

Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев дисквалифицирован на два матча из-за того, что показал средний палец болельщикам во время матча УПЛ с "Ворсклой".

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт УАФ.

"КДК УАФ отстранил футболиста ФК "Минай" (Ужгород) Евгения Селезнева за демонстрацию неприличного жеста во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ ФК "Ворскла" (Полтава) - ФК "Минай" (Ужгород)", - говорится в заявлении.

Таким образом, Селезнев пропустит матчи 9-го и 10-го туров УПЛ против "Львова" и "Металлиста 1925" соответственно.

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Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне у него возник конфликт с футболистом "Динамо". В другом матче он назвал соперника "проституткой".

Автор: Антон Дударь