Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев дисквалифицирован на два матча из-за того, что показал средний палец болельщикам во время матча УПЛ с "Ворсклой".

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт УАФ.

"КДК УАФ отстранил футболиста ФК "Минай" (Ужгород) Евгения Селезнева за демонстрацию неприличного жеста во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ ФК "Ворскла" (Полтава) - ФК "Минай" (Ужгород)", - говорится в заявлении.

Таким образом, Селезнев пропустит матчи 9-го и 10-го туров УПЛ против "Львова" и "Металлиста 1925" соответственно.

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Автор: Антон Дударь