Полтавские болельщики освистали футболиста, и он решил им ответить.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев оказался в центре очередной конфликтной ситуации.

Это произошло во время матча 8-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Минаем" (2:0).

Во втором тайме Селезнев был заменен и полтавские болельщики недружелюбно проводили футболиста. С трибун был слышен свист, а также выкрики "Селя - долбо*б".

Селезнев не стал игнорировать выкрики с трибун, а показал в ответ средний палец.

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне у него возник конфликт с футболистом "Динамо". В другом матче он назвал соперника "проституткой".

Автор: Антон Дударь