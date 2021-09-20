Евгений Селезнев в новом сезоне еще не забивал / фото ФК Минай

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев оказался в центре очередной конфликтной ситуации.

Это произошло во время матча 8-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Минаем" (2:0).

Во втором тайме Селезнев был заменен и полтавские болельщики недружелюбно проводили футболиста. С трибун был слышен свист, а также выкрики "Селя - долбо*б".

Селезнев не стал игнорировать выкрики с трибун, а показал в ответ средний палец.

Евгений Селезнев / скриншот

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Автор: Антон Дударь