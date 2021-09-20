Евгений Селезнев в новом сезоне еще не забивал / фото ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев оказался в центре очередной конфликтной ситуации.
Это произошло во время матча 8-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Минаем" (2:0).
Во втором тайме Селезнев был заменен и полтавские болельщики недружелюбно проводили футболиста. С трибун был слышен свист, а также выкрики "Селя - долбо*б".
Селезнев не стал игнорировать выкрики с трибун, а показал в ответ средний палец.
Евгений Селезнев / скриншот
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Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне у него возник конфликт с футболистом "Динамо". В другом матче он назвал соперника "проституткой".