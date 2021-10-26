Евгений Селезнев во время интервью оскорбил динамовца Александра Караваева.

Форвард "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свой конфликтный нрав и перепалку с игроком "Динамо" Александром Караваевым во время матча УПЛ.

Цитирует Селезнева Sportarena.

"Каждому второму хочу набить морду? Ну когда мне говорят "Петух, поезжай в свою ДНР", то что мне ему сказать? Я не имею права такого делать, согласен, но я немного другой. Я сильно эмоционален. Я в Донецке не был с 2014 года. Сначала Караваев, потом выкрики с трибуны? Это некрасиво, согласен, я полностью все понимаю. Но чтобы мне что-то ребенок рассказывал", - заявил Селезнев.

"Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Ну, ты что? Почему Буяльский этого не говорит? Начинает бегать, кричать, что-то рассказывать. Что ты бегаешь? Ты вообще кто? Я ничего не выяснял, но зачем он перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что после игры поговорим. Сперва Караваев на поле начал что-то доказывать арбитру. Я ему говорил: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев". Он перед камерами ждал меня, вот и все", - добавил Селезнев.

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Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам с трибун.

Автор: Артем Будрин