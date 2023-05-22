Ряд украинских футбольных клубов отреагировали на поступок игроков "Барселоны".

Накануне разразился громкий скандал вокруг футбольного клуба "Барселона", игроки которого снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после победы в чемпионата Испании.

На скандальный поступок футболистов "блаугранас" отреагировали ряд украинских футбольных клубов.

В частности, пресс-служба киевского "Динамо" опубликовала пост в социальных сетях, в котором предложили "Барселоне" переехать поближе к российским болельщикам и играть в чемпионате РФ. К этому посту "бело-синие" прикрепили фото разрушений после прилета ракеты на стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.

Видео дня

"Мы искренне рекомендуем игрокам ФК "Барселона" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России", - говорится в сообщении.

Также поступок футболистов испанского гранда осудили в донецком "Шахтере".

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серджи Роберто записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках - двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне.

Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовски? Вы, как капитан сборной Польши, страны, которая очень помогает Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка", - говорится в заявлении "Шахтера" в Твиттере.

Стоит отметить, что капитан сборной Польши Роберт Левандовски, который играет за каталонский клуб и активно поддерживает Украину, уже отреагировал на скандальный инцидент. Футболист отметил, что он удивлен этой ситуацией и сообщил, что испанский клуб "намерен предпринять какие-то действия в ответ".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин также отреагировал на видео, записанное игроками "Барселоны".

"Украинский футбольный клуб "Шахтер" выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков "Барселоны" Алехандро Бальде и Сержи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из россии.

Второй год на территории Украины продолжается кровавое военное вторжение со стороны российской федерации, которому нет оправдания. Жертвами этой войны стали тысячи украинцев, разрушены десятки городов, миллионы людей потеряли свои дома и стали беженцами. Весь мир объединился в поддержке Украины и украинского народа и осудил вторжение. Ежедневно мы делаем все, чтобы приблизить победу Украины и защитить европейские ценности свободы и демократии. Особую помощь Украине оказывает польский народ: в частности, свою солидарность с украинцами неоднократно демонстрировал капитан национальной сборной Польши и нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски.

И в это время мы видим, как футболисты одного из ведущих клубов мира, "Барселоны", обращаются к россиянам, выражая им свою благодарность и поддержку. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Мы должны помнить, что ни одна победа на футбольном поле не стоит жизни ребенка, никакие деньги, заработанные на футбольном рынке, не стоят разрушенных городов и искалеченных судеб людей.

Надеемся, ФК "Барселона" осознает, что их поддержка такой страны, как россия, в это время абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", - приводит слова Палкина официальный сайт "Шахтера".

На поступок футболистов "Барселоны" отреагировали и другие украинские клубы.

Заявление ФК "Десна" (Чернигов)

"Ждем "Барселону" на Черниговщине! Из нашего города очень хорошо приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов.

У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, которые потеряли свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья-оккупанты как раз "подготовили" его для игры".

Заявление ФК "Заря" (Луганск):

"Приглашаем в Запорожье игроков Барселоны, которые записали обращение к болельщикам из России, посмотреть на "русский мир".

Заявление ФК "Черноморец" (Одесса)

"Интересно, что думают по этому поводу титульные спонсоры клуба, в футболках с логотипами которых записывалось это обращение. "Барселона", вы не только поддерживаете государство-террориста, но еще и дикредитируете своих партнеров. Украина победит. А вам должно быть стыдно".

Заявление ФК "Минай" (Минай)

"Интересно, если болельщики из России - часть большой победы "Барселоны", можно ли теперь считать Серхи Роберто участником разрушений и убийств, которые его "друзья" совершили в Украине?".

Заявление ФК "Металлист 1925" (Харьков)

"Приглашаем "Барселону" в Харьков. До любимой ими России - несколько секунд полета ракеты".

Заявление ФК "Рух" (Львов)

"Барселона", у вас все нормально? Благодарность рашистам? За что? Возможно, за разрушенные украинские города? За убийство гражданских и детей? Спорт вне политики? А что вы скажете, посмотрев на стадион в Бахмуте?".

Напомним, футбольный клуб "Барселона" накануне досрочно стал чемпионом Испании по футболу. После этого футболисты "блаугранас" Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видеообращение к российским болельщикам каталонского клуба, в котором подчеркнули, что скоро встретятся с ними. Это видео записано специально для официального транслятора чемпионата Испании в России.

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