Польский форвард, который активно поддерживает Украину, удивлен заявлением своих одноклубников.

В субботу, 20 мая, вспыхнул скандал вокруг испанской "Барселоны". Футболисты "блаугранас" Серхи Роберто и Алехандро Бальде записали видеообращение к российским болельщикам после досрочного чемпионства в Ла Лиге.

Скандальный инцидент прокомментировал форвард "Барселоны" и национальной сборной Польши Роберт Левандовски.

"Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе об этой ситуации и узнал, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, которые имеют права на трансляцию Ла Лиги.

В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию", - заявил Левандовски в интервью Interia Sport.

Добавим, что Роберт Левандовски неоднократно выражал поддержку украинскому народу на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее польский нападающий получил символическую капитанскую повязку в цветах Украины от Андрея Шевченко.

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