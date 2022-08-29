Знаменитый футболист туринского "Ювентуса" и национальной сборной Франции Поль Погба попал в скандальную ситуацию.
Как сообщает France TV Info, Матиа Погба, старший брат хавбека "Ювентуса", вымогает у футболиста 13 миллионов евро.
Сообщается, что Погба рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что его поймали друзья детства и двое мужчин в капюшонах, вооруженных автоматами. По его словам, банда потребовала 13 миллионов евро за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне.
По словам шантажистов, на протяжении 13 лет они тайно охраняли Погба и поэтому потребовали деньги за свои услуги.
Среди членов банды Погба позднее узнал своего брата Матиа. После этого он обратился сначала к юристам "Ювентуса", а затем и в полицию. Прокуратура возбудила дело о попытке шантажа организованной группой.
Вследствие произошедшего Матиа Погба выложил в социальной сети видеоролик, в котором пообещал рассказать всю правду о своем брате и нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе, если Поль не заплатит ему деньги.
Напомним, Поль Погба этим летом вернулся в "Ювентус" на правах свободного агента. Француз подписал контракт с туринским грандом до 30 июня 2026 года.
Поль Погба: карьера и достижения
- Первым профессиональным клубом Погба был "Манчестер Юнайтед". Однако француз не смог пробиться в состав первой команды манкунианцев и в 2012 году принял решение перейти в "Ювентус".
- За туринский клуб Поль выступал с 2012 по 2016 год. За все время в "Ювентусе" Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
- В составе "Ювентуса" полузащитник четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии.
- Позже Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" за € 105 миллионов. В футболке "Юнайтед" хавбек сыграл 232 матча во всех турнирах и отличился 39 забитыми голами и отдал 51 результативную передачу.
- В сезоне 2016/17 Погба выиграл Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед".
- За национальную сборную Франции Погба сыграл 91 матч и забил 11 голов.
- В составе сборной стал чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций в сезоне 2020/21.