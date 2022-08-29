Шантажисты потребовали круглую сумму за то, что якобы тайно охраняли Погба.

Знаменитый футболист туринского "Ювентуса" и национальной сборной Франции Поль Погба попал в скандальную ситуацию.

Как сообщает France TV Info, Матиа Погба, старший брат хавбека "Ювентуса", вымогает у футболиста 13 миллионов евро.

Сообщается, что Погба рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что его поймали друзья детства и двое мужчин в капюшонах, вооруженных автоматами. По его словам, банда потребовала 13 миллионов евро за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне.

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По словам шантажистов, на протяжении 13 лет они тайно охраняли Погба и поэтому потребовали деньги за свои услуги.

Среди членов банды Погба позднее узнал своего брата Матиа. После этого он обратился сначала к юристам "Ювентуса", а затем и в полицию. Прокуратура возбудила дело о попытке шантажа организованной группой.

Вследствие произошедшего Матиа Погба выложил в социальной сети видеоролик, в котором пообещал рассказать всю правду о своем брате и нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе, если Поль не заплатит ему деньги.

Напомним, Поль Погба этим летом вернулся в "Ювентус" на правах свободного агента. Француз подписал контракт с туринским грандом до 30 июня 2026 года.

Поль Погба: карьера и достижения

Первым профессиональным клубом Погба был "Манчестер Юнайтед". Однако француз не смог пробиться в состав первой команды манкунианцев и в 2012 году принял решение перейти в "Ювентус".

За туринский клуб Поль выступал с 2012 по 2016 год. За все время в "Ювентусе" Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

В составе "Ювентуса" полузащитник четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии.

Позже Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" за € 105 миллионов. В футболке "Юнайтед" хавбек сыграл 232 матча во всех турнирах и отличился 39 забитыми голами и отдал 51 результативную передачу.

В сезоне 2016/17 Погба выиграл Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед".

За национальную сборную Франции Погба сыграл 91 матч и забил 11 голов.

В составе сборной стал чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций в сезоне 2020/21.

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