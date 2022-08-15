Главные звезды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе не могут найти общий язык.

Звездный форвард ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству парижского гранда с просьбой продать Неймара.

Об этом сообщает Get French Football News.

Отмечается, что молодой француз наставивал на уходе Неймара еще в конце прошлого сезона. Как утверждает источник, между игроками есть напряженность по поводу того, кто из них будет бить пенальти в новом сезоне. Особенно после того, как француз промахнулся с одиннадцатиметровой точки во втором туре в матче против "Монпелье".

Кроме того, в конце первого тайма еще при счете 2:0 возникла странная ситуация. Витинья разгонял контратаку ПСЖ, а Мбаппе предлагал себя слева. Впрочем, португалец его проигнорировал и побежал пасовать Месси. Килиан психанул, махнул рукой и остановился. Атака продолжилась, но на дальней штанге некому было замкнуть прострел Хакими.

Такое поведение разозлило болельщиков. Они пишут, что с таким отношением Мбаппе далеко не уйдет. "Какое токсичное поведение". "Хороший игрок, ужасная отдача". "Успокойся и повзрослей". "Не всякий может справиться с давлением". "Я бы его заменил после такого немедленно".

Неймар также разгневан такими действиями. Бразилец поставил лайк под двумя резкими постами. В одном говорится, что Мбаппе новым контрактом выбил себе право на пенальти, хотя не заслужил такого. А во втором Килиана разносят за слабую игру.

Стоит отметить, что Неймар в матче с "Монпелье" отметился дублем и помог ПСЖ одержать победу со счетом 5:2. Всего в новом сезоне звездный бразилец сыграл три матча и забил пять голов, а также отдал три голевых передачи. Он является лучшим бомбардиром команды.

Сам Мбаппе считает, что за последние пять лет он многому научился у Неймара, но теперь предпочел бы учиться у Лионеля Месси.

После двух туров чемпионата Франции ПСЖ единолично возглавляет турнирную таблицу. На два очка от парижан отстает "Лилль", "Марсель", "Тулуза", "Ланс" и "Монако".

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