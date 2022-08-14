ПСЖ во втором туре кряду забивает пять мячей в ворота соперника.

В субботу, 13 августа, в матче 2-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на стадионе "Парк де Пренс" принимал "Монпелье". Матч завершился победой парижан со счетом 5:2.

На 24-й минуте французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Через 15 минут после этого автогол оформил малийский защитник гостей Фалайе Сако.

На 43-й минуте Неймар реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество парижан. Затем бразилец вновь отметился голом - это произошло на 53-й минуте.

"Монпелье" удалось отыграть один мяч - на 58-й минуте забил тунисский форвард Вазби Хазри. Через 11 минут все же удалось отличиться Килиану Мбаппе и он сделал счет в игре 4:1. На 88-й минуте с передачи португальца Нуну Мендеша отличился его соотечественник, новичок ПСЖ Ренату Саншеш. В компенсированное ко второму тайму время "Монпелье" удалось сократить разницу в счете - с передачи Халила Файада забил защитник Энцо Чато.

ПСЖ - "Монпелье" - 5:2

Голы: Сако, 39 (АГ), Неймар, 43 (пен.), 51, Мбаппе, 69, Саншеш, 87 - Хазри, 58, Тчато, 90+1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 86), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 86), Витинья (Паредес, 70), Месси, Неймар (Экитик, 90), Мбаппе (Сарабия, 86)

"Монпелье": Омлин, Мауасса (Суке, 70), Тшато, Сако, Коцца, Сен-Люс, Саванье (Файяд, 86), Ферри, Шотар (Леруа, 86), Хазри (Жермен, 78), Ваи (Сако, 79)

Предупреждения: Кимпембе, Витинья - Ваи

Обзор матча:

В рамках первого тура чемпионата Франции ПСЖ со счетом 5:0 обыграл "Клермон", а "Монпелье" со счетом 3:2 одолел "Труа".

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.

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