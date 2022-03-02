Андрей гневно осудил бездействие футболистов сборной России.

Игрок лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко эмоционально высказался в адрес звезд российского футбола.

Ярмоленко выложил видеообращение в Instagram.

"Буду говорить по-русски, чтобы все, кому адресовано это послание, понимали меня. Я - Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100 процентов. У меня есть вопросы к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, наших жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете.

Скажите, пожалуйста, что вам будет, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит на самом деле в нашей стране? Многих из вас я знаю, со многими я знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент поступает неправильно.

Вы имеете влияние на людей. Покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь настало время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!", - сказал в Instagram Андрей Ярмоленко.

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