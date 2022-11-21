Карим Газзетта когда-то считался одним из главных талантов швейцарского футбола.

Полузащитник "Зриньски Мостар" Карим Газзетта, ставший чемпионом Боснии и Герцеговины в прошедшем сезоне, трагически погиб в воскресенье, 20 ноября, в Мостаре.

Как сообщает издание Sarajevo Times, тело 27-летнего швейцарского футболиста нашли перед домом, где он жил.

Карим Газзетта выбросился из окна восьмиэтажного здания. В полиции подтвердили, что это было самоубийство.

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Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько часов после победного матча "Зриньски Мостар" против команды "Борче" (1:0) в чемпионате Боснии и Герцеговины по футболу в последней игре года.

Добавим, что Карим Газзетта перешел в боснийский "Зриньски Мостар" в июле 2022 года.

В этом сезоне Газзетта сыграл только одну игру за "Зриньски" в чемпионате Боснии и Герцеговины, а затем получил травму, из-за которой он не выходил на поле до конца года.

Тренер "Зриньски" Сергей Якирович в своих интервью подчеркивал, что это чрезвычайно талантливый футболист, но как только он оправился от травмы, получил новую, и половина сезона для него закончилась.

Газзетта когда-то считался одним из главных талантов швейцарского футбола. Выступал за все молодежные сборные Швейцарии.

Он начал свою карьеру в "Серветте", а также играл за "Винтертур", "Лозанну" и "Ксамакс".

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