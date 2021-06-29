Андрей Шевченко определился с составом на матч плей-офф.

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Украины на матч 1/8 финала Евро-2020, который пройдет на "Хэмпден Парк" в Глазго.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

В стартовом составе украинской сборной не оказалось Руслана Малиновского и Виталия Миколенко, которые все предыдущие матчи на Евро-2020 начинали с первых минут.

Составы команд

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльсон

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик

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В заявку на матч не попал Александр Зубков, который еще не восстановился после травмы. Также в заявку не был включен Георгий Судаков.

Швеция - Украина: перед матчем

Матч Швеция - Украина начнется в 22.00.

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.

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Автор: Антон Дударь