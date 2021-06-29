Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Украины на матч 1/8 финала Евро-2020, который пройдет на "Хэмпден Парк" в Глазго.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.
В стартовом составе украинской сборной не оказалось Руслана Малиновского и Виталия Миколенко, которые все предыдущие матчи на Евро-2020 начинали с первых минут.
Составы команд
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльсон
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик
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В заявку на матч не попал Александр Зубков, который еще не восстановился после травмы. Также в заявку не был включен Георгий Судаков.
Швеция - Украина: перед матчем
- Матч Швеция - Украина начнется в 22.00.
- Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.
- Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.
- В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.
- Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.
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