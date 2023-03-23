Шведы не побеждали бельгийцев в 21-м веке.

В пятницу, 24 марта, состоится поединок первого тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором встретятся сборные Швеции и Бельгии.

Игра пройдет на стадионе "Френдс Арена" в Стокгольме. Главным арбитром встречи назначен Орель Гринфельд.

В квалификации чемпионата Европы сборные Швеции и Бельгии выступают в группе F с Австрией, Эстонией и Азербайджаном. Главным фаворитом этой группы являются бельгийцы. Шведы и австрийцы будут бороться за второе место, а Эстония и Азербайджан считаются аутсайдерами.

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Сборные Швеции и Бельгии подходят к очному противостоянию, пребывая явно не в лучшем настроении. Особенно это касается "желто-синих", которые для сначала не смогли пробиться на ЧМ-2022 в Катаре, а затем провалились и в Лиге наций УЕФА, проиграв в четырех из пяти последних играх.

Ситуация в стане "красных дьяволов" также не лучшая. "Золотое поколение" бельгийцев провалилось на мундиале в Катаре. Команда не смогла выйти из группы, где играли с Марокко (0:2), Хорватией (0:0) и Канадой (1:0).

После провала на ЧМ-2022 Бельгия уволила Роберто Мартинеса с поста главного тренера и на его место пришел Доменико Тедеско. Смена наставника явно должна взбодрить команду.

Швеция и Бельгия сыграли между собой 16 матчей. Пять игр выиграли шведы, восемь победу у бельгийцев, трижды команды сыграли вничью.

В 21-м веке команды встречались три раза и все три матча выиграли бельгийцы.

Стоит отметить, что на матчи отбора на Евро-2024 в расположение сборной Швеции получил вызов легендарный Златан Ибрагимович. 41-летний нападающий накануне забил за "Милан" и стал самым возрастным автором гола в истории Серии А.

Ибрагимович получил вызов в национальную команду впервые с марта 2022.

Швеция - Бельгия: прогноз

Фаворитом этого противостояния, по мнению аналитиков, является сборная Бельгии.

Победа команды "красных дьяволов" оценивается коэффициентом 2,23, тогда как на победу "желто-синих" коэффициент 3,40. На ничью предлагается коэффициент 3,40.

Букмекеры считают, что матч Швеции и Бельгии не будет результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 2,12, а тотал меньше 2,5 мяча - за 1,77. Гол "желто-синих" в противостоянии с "красными дьяволами" оценивается коэффициентом 1,45, в то время как на гол бельгийцев принимают ставки с коэффицентом 1,28.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 6,60.

Швеция - Бельгия: трансляция

В Украине матч первого тура отбора на Евро-2024 между шведами и бельгийцами покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна на платформе Volia TV.

Начало матча в 21:45 по Киеву.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.

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