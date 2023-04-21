Йожеф Сабо считает, что у Александра Шовковского еще недостаточно, чтобы возглавить "Динамо".

Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал имя тренера, который мог бы заменить Мирчу Луческу на посту наставника "бело-синих".

83-летний специалист отметил, что "Динамо" должен возглавить человек, имеющий большой тренерский опыт. Именно по этой причине он считает, что Александру Шовковскому пока рано доверять пост главного тренера киевлян.

По мнению Йожефа Сабо, "Динамо" должен возглавить Юрий Максимов или Патрик ван Леувен.

Видео дня

"Пока что Шовковский притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасным вратарем. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает.

Максимов - очень хороший тренер, он очень много сделал в "Ворскле". Может быть, Патрик ван Леувен из "Зари" придет, он более опытный. Посмотрим, что будет. Я считаю, что в данный момент на роль главного тренера "Динамо" подходят Максимов и ван Леувен", - приводит слова Йожефа Сабо Fanday.

Напомним, Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского тренера "бело-синие" сыграли 102 игры, в которых одержали 58 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 26 поражений.

С Луческу "Динамо" выиграло три трофея: чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

Вас также могут заинтересовать новости: