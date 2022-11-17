Сборная Аргентина провела контрольный матч в рамках подготовки к мундиалю в Катаре.

В среду, 16 ноября, состоялся товарищеский матч, в рамках которого сборная Аргентины сыграла против национальной команды ОАЭ.

Встреча началась с быстрого гола аргентинской команды, когда на 17-й минуте Хулиан Альварес реализовал свой момент после передачи Лионеля Месси.

Спустя восемь минут Анхель Ди Мария после паса Маркоса Акуньи укрепил преимущество своей команды, а на 36-й минуте оформил дубль, ассистировал ему Алексис Мак Аллистер. На 44-й минуте забил уже Лионель Месси с передачи Ди Марии, доведя счёт до разгромного.

На 60-й минуте Хоакин Корреа после точного паса Родриго Де Пауля установил итоговый счет этого матча - 5:0 в пользу Аргентины.

ОАЭ - Аргентина - 0:5

Голы: Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Корреа, 60

Обзор матча:

Свой следующий матч Аргентина проведет уже в рамках чемпионата мира.

Сборная Аргентины выступит в группе С вместе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Первый поединок команда Лионеля Скалони проведет 22 ноября против Саудовской Аравии.

Добавим, что сборная Аргентины по мнению букмекеров считается одним из фаворитов на победу на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В Украине матчи ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспильне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

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