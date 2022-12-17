Время Месси начинает истекать, а Мбаппе - новая звезда, сказал Андрей Шевченко.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 в Катаре. Знаменитый украинец хочет, чтобы Лионель Месси выиграл заветный трофей.

"Месси - символ Аргентины, легенда, один из лучших футболистов всех времен. Он стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле. Такой игрок, как он, заслуживает победы на чемпионате мира. Это будет отличная история - не только из-за того, что он сделал в карьере, но и потому, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, отдает пасы своим партнерам", - сказал Шевченко для Sky News.

В то же время Шевченко отдал должное сборной Франции.

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"С другой стороны есть очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе - очень сильный игрок. Время Месси начинает истекать, а Мбаппе - новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра", - убежден "Шева".

Аргентина - Франция: финал ЧМ-2022 в Катаре

18 декабря в 17:00 по киевскому времени состоится главный матч четырехлетия в футболе.

Обе сборные дважды были чемпионами мира по футболу: Аргентина в 1978 и 1986 годах, Франция в 1998 и 2018 годах.

На пути к финалу ЧМ-2022 в плей-офф французы победили Польшу, Англию и Марокко. Аргентина последовательно одолела Австралию, Нидерланды и Хорватию.

Президент Украины Зеленский хотел выступить перед финальным матчем с посланием мира, но ФИФА заблокировала такую инициативу.