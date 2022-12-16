CNN обратились в ФИФА за комментарием, но пока не получили ответа.

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в ФИФА с просьбой выступить по видеосвязи перед болельщиками финального матча ЧМ-2022 Аргентина - Франция, который пройдет 18 декабря.

Во время этого выступления Зеленский должен был обратиться к людям с месседжем мира во всем мире. Неизвестно, это должен был быть прямой эфир или запись. Однако ФИФА отклонила эту просьбу, что вызвало удивление в Офисе президента, сообщает CNN.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага", - сказал источник CNN.

Видео дня

Однако переговоры между Украиной и ФИФА продолжаются. CNN обратились в ФИФА за комментарием, но пока не получили ответа. Ранее президент ФИФА Инфантино предложил прекратить войну в Украине на время проведения ЧМ-2022.

Аргентина - Франция: что известно о финале ЧМ-2022

18 декабря в 17:00 по киевскому времени состоится главный матч четырехлетия в футболе.

Обе сборные дважды были чемпионами мира по футболу: Аргентина в 1978 и 1986 годах, Франция в 1998 и 2018 годах.

На пути к финалу ЧМ-2022 в плей-офф французы победили Польшу, Англию и Марокко. Аргентина последовательно одолела Австралию, Нидерланды и Хорватию.

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