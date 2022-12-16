У Романа Зозули лопнуло терпение.

Украинский футболист Роман Зозуля раскритиковал легендарного Андрея Шевченко за фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

"У меня уже лопнуло терпение! Давайте раскроем глаза. Пришло время поставить точки над и. Президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить на финале чемпионата мира по футболу, с обращением о мире!

То есть, его месседж должен был состоять в том, что он хочет донести до миллионов, или даже миллиардов людей, что миру нужен МИР! И как человечество страдает от войн. На что наш президент получил запрет от ФИФА... Вы понимаете, что пророссийский Инфантино, и дальше умывается русскими деньгами! Полностью вся структура ФИФА и дальше существует на российских рублях.

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А теперь перейдем к самому сладкому. Андрей Шевченко. Амбасадор. Патриот. Великий тренер и футболист. Человек, который вместо того, чтобы убеждать ФИФА в необходимости дать возможность выступить Зеленскому – просто фоткается с Инфантино. С человеком, чью руки в дерьме русских денег. Боже, да что же происходит. Куда все смотрят?

Андрею, вместо попыток договориться о снятии санкций с Абрамовича, и предложений ввести его в переговорную группу – лучше бы вы делали из ФИФА орган, который не будет ангажирован, и на который не будет иметь влияния Россия. Невозможно уже все это терпеть.

Запомните, мы сильная и свободная страна, в которую ворвался враг в 4 утра. И уже в течение 9 месяцев терроризирует всю страну. Уничтожает, насилует, крадет, убивает... А вы, господин Шевченко, и в дальнейшем тисните руки тем, кто поддерживает Россию.

И напоследок. Если кто забыл – о политической карьере господина Шевченко, то хочу вам напомнить, что его партия ОПЗЖ. А недавно журналисты раскопали его бизнес вместе с Абрамовичем. Конечно, кто-то скажет, что на это можно закрыть глаза. Тогда напомню вам, о том, кто кум у господина Андрея: Сильвио Берлускони. Человек, который дружит с Путиным. Человек, который обвиняет в войне Украину, а не гнусную россию.

Ну и давайте не будем забывать про НОК. Куда Шевченко пошел вместе со всеми из ОПЗЖ. Да, потом люди увидели, кто туда вошел, подняли бунт, и Андрей на своей странице в ФБ сразу отписался, что снимаю свою кандидатуру и увольняется с НОК. Но это только в его посте в соцсетях. На бумаге он до сих пор там.

Извините, но я действительно не могу больше терпеть все это! 9 месяцев наша земля теряет лучших сыновей и дочерей. А кто-то и дальше своего носа не видит... а некоторые жмут руки, которые по локоть в крови...", - написал Зозуля у себя в телеграм-канале.

Добавим, что 16 декабря Шевченко сделал совместное фото с президентом ФИФА Инфантино, в кадре также был знаменитый бразильский экс-футболист Кака со своим ребенком.

ФИФА, где руководит Инфантино, не позволила Зеленскому выступить с посланием мира перед финалом ЧМ-2022.

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