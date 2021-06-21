Главный тренер сборной Украины назвал матч "желто-синих" против Австрии худшим на турнире.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча с Австрией отметил, что сборная Украины показала слабый уровень футбола.

Шевченко цитирует официальный сайт УАФ.

"Во втором тайме были попытки что-то изменить, мы пытались бороться. Но это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф нечего было бы делать", - сказал тренер.

Он подчеркнул, что в матче против Австрии Украина сыграла плохо:

"Два поединка мы провели на хорошем уровне. Сегодня - да, сыграли плохой матч".

Читайте также"Бездарно и беспомощно": реакция соцсетей на поражение сборной Украины Австрии на Евро-2020

"Что делать, чтобы у игроков оставалсь мотивация? Будем готовиться. Согласно регламенту, мы обязаны оставаться здесь и тренироваться".

Ранее Шевченко также назвал причины поражения от Австрии.

Евро-2020: группа С

Сборная Украины проиграла Австрии со счетом 0:1.

В параллельном матче 3-го тура Нидерланды обыграли Северную Македонию (3:0).

Сборная Украины по итогам группового этапа набрала 3 очка и заняла третье место в группе. Теперь для выхода в плей-офф "желто-синим" остается надеяться на то, что они попадут в четверку команд с лучшими показателями среди тех, кто займет третьи места.

У Австрии - 6 очков и вторая позиция. Австрийцы вышли в плей-офф, где сыграют с Италией.

Нидерланды финишировали на групповом этапе с максимальным результатом (9 очков), а Северная Македония - без набранных очков.

Украина - Австрия: цифры и факты

Сборная Украины не смогла сохранить свои ворота сухими в девятом подряд матче на чемпионатах Европы.

Впервые на Евро-2020 Украина ушла с поля без забитого гола.

Кристоф Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро-2020 (21 год и 324 дня).

3 набранных очка остались максимальным результатом для сборной Украины на групповых стадиях чемпионатов Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь