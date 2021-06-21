Тренер сборной Украины списал все на усталость команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии в 3-м туре Евро-2020.

Слова Шевченко приводит Tribuna.com.

"Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел - не получается", - сказал Шевченко.

"Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры, - продолжил тренер, - Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься - рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас - теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было".

Шевченко подчеркнул, что усилить игру было проблематично:

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"Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма".

Украина - Австрия: итоги матча

Сборная Украины проиграла австрийцам со счетом 0:1 и потеряла второе место в группе С.

По итогам 3-го тура с 3 набранными очками Украина заняла третье место в группе. Теперь выйти в плей-офф "желто-синие" могут только в том случае, если попадут в число четырех лучших команд среди тех, которые займут третьи места.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.

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Автор: Антон Дударь