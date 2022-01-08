"Дженоа" ждет важный поединок в борьбе за сохранение прописки в Серии А.

В воскресенье, 9 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" сыграет против "Специи", цвета которой защищает украинец Виктор Коваленко.

Украинский тренер "грифонов" Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок.

"У нас очень важный матч против "Специи". Хороший результат приблизит нас к сохранению места в Серии А. Нам нужно лучше распоряжаться мячом и быть активными. Против "Сассуоло" мы показали хороший первый тайм. Мы могли выступить лучше, но не получилось из-за простых ошибок. Мы должны устранить ошибки в матче против "Специи". Нужно сыграть компактно и агрессивно. Надо сыграть в свой футбол.

Для нас матч против "Специи" принципиальный. Должны стараться побеждать, потому что таким образом мы можем покинуть зону вылета и подать сигнал, что команда хочет бороться. Мы вышли из периода, когда мы не побеждали в чемпионате в течение длительного времени.

Готовлюсь к матчу, думая только о "Специи". О кубковой встрече с "Миланом" мы подумаем позже.

Кришито сдал отрицательный тест на ковид. Он пройдет медобследование, а мы проверим его состояние. Он и против "Аталанты" играл с некоторыми проблемами", - приводит слова Шевченко издание Tuttomercato.

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"Посмотрим, как Йебоа впишется в нашу игру. Когда приходит новый игрок, вы должны дать ему время потренироваться и адаптироваться.

Я получил хорошие рекомендации от своих помощников, которые видели Хефти на тренировках. Физически он был в порядке, и мы подумали, чтобы позволить ему играть.

Трансферное окно закроется в конце месяца. Клуб строит планы по привлечению игроков, в которых мы верим, что они – усиление команды. Для сохранения места в серии А самое важное – отношение игроков. Всегда это подчеркивал, команда хорошо показывает себя в этом плане", – сказал Шевченко.

Дженоа - Специя: где смотреть матч

Увидеть поединок Серии А, в котором команда Шевченко сыграет против клуба Виктора Коваленко, можно будет в прямой трансляции на видеосервисе MEGOGO.

Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" не смог выиграть ни одного матча в чемпионате Италии, пять раз "грифоны" проиграли и трижды сыграли вничью.

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