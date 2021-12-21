Украинский тренер ожидает, что его подопечные выйдут с правильным настроем на игру.

Во вторник, 21 декабря, "Дженоа" сыграет против "Аталанты" в рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис".

Главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок.

"У нас будет правильный настрой на бой с "Аталантой". Мы будем играть против одной из сильнейших команд. Гасперини - отличный тренер.

Читайте такжеШевченко против Малиновского: прогноз букмекеров и где смотреть матч Дженоа - АталантаМы выходим на поле, чтобы побеждать в каждом эпизоде. Мы должны выкладываться на полную, и лишь тогда мы сможем построить свое будущее. Ситуация в таблице не такая плохая. После перерыва начнется второй раунд, и мы должны быть готовы. Но мы должны постараться закончить год, сделав все возможное в предстоящем матче.

После поражений, безусловно, есть разочарование, но мы должны думать о том, где мы можем улучшиться, и с каким настроем мы выйдем на следующую игру. Даже если мы играем против более сильных соперников, мы должны постараться выложиться на все сто процентов. Наш бой – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов. Мы должны хорошо действовать против наших прямых конкурентов. На сильных соперников нужно воздействовать психологически и индивидуально – нам не хватает агрессии, особенно в единоборствах", - приводит слова Шевченко Calciomercato.

Дженоа - Аталанта: перед матчем

"Дженоа" перед матчем 19-го тура с 10 заработанными очками идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А.

"Аталанта" занимает 4-е место с 37 баллами в активе.

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко не смог одержать ни одной победы в Серии А, пять раз проиграв и раз сыграв вничью.

Автор: Владимир Медяник