Руслан Малиновский заявил, что такой трансфер маловероятен.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский ответил на вопрос о том, возможен ли его переход в "Дженоа" к Андрею Шевченко, под руководством которого полузащитник играл в сборной Украины.

Малиновского цитирует Sport Arena.

"Из "Аталанты" в "Дженоа"? Нет. "Аталанта" играет в Лиге чемпионов, на данный момент команда более высокого уровня. У меня отличные воспоминания от работы с Андреем Шевченко, мы пять лет работали, были хорошие результаты для сборной и страны, но считаю, что "Аталанта" не продаст меня, а у "Дженоа" может не хватить денег на такой трансфер", - сказал Малиновский.

При этом Малиновский не стал исключать перехода в клуб более высокого уровня, чем "Аталанта":

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"Мистер (главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини", - Прим.) дает мне игровое время, говорит, что я нахожусь в обойме команды. Для меня это важно, тренер на меня рассчитывает. Но всегда есть трансферные окна, когда есть варианты, есть выбор. Конечно, если будет какой-то топ-клуб, то можно будет попробовать".

В составе сборной Украины Малиновский провел 45 матчей, из них 42 - под руководством Шевченко.

Отметим, что 21 декабря "Дженоа" Шевченко сыграет против "Аталанты" Малиновского.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.

На данный момент на его счету 108 матчей, 24 гола и 20 результативных передач в составе "Аталанты".

С 2019 года, когда Малиновский дебютировал за "Аталанту", он забил уже 13 голов ударами из-за пределов штрафной в чемпионате. Больше за этот период среди игроков топ-5 лиг из-за штрафной забил только Лионель Месси (18).

Автор: Антон Дударь