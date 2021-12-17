Команда украинского тренера уступила "Лацио".

"Дженоа" Андрея Шевченко в 18-м туре чемпионата Италии на выезде играл с "Лацио". Это был седьмой матч украинского специалиста в качестве главного тренера генуэзцев.

Встреча завершилась поражением "Дженоа".

Подопечные Андрея Шевченко неплохо выглядели в первые 35 минут матча, но досадная ошибка на своей половине поля моментально привела к пропущенному голу - отличился Педро.

Во втором тайме в воротах "Дженоа" побывало еще два мяча - угловой завершился точным ударом головой от Федерико Ачерби, а Маттиа Дзакканьи реализовал выход на ворота.

В концовке "Дженоа" удалось избежать разгромного поражения.

"Лацио" - "Дженоа" - 3:1

Голы: Педро, 36, Ачерби, 75, Дзакканьи, 81 - Мелегони, 86

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Раду, 63), Луис Фелипе Рамос (Габаррон, 84), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 74), Башич (Луис Альберто, 63), Фелипе Андерсон (Мурики, 84), Педро, Дзакканьи

"Дженоа": Сиригу, Вайнсхосден (Бираски, 46), Васкес, Кришито, Портанова (Мелегони, 82), Гильоне (Сабелли, 60), Стураро (Эрнани, 46), Бадель, Камбьязо, Дестро, Пандев (Экубан, 60)

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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

В шести матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 1 очко.

"Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).

После 18 сыгранных туров команда Шевченко идет в зоне вылета Серии А - на 18-м месте. У "Дженоа" всего 10 набранных очков.

Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче - в Кубке Италии "Дженоа" удалось одолеть "Салернитану" со счетом 1:0.

Автор: Антон Дударь