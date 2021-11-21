Украинский тренер готовится сохранить прописку для аутсайдера Серии А.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко перед поединком 13-го тура чемпионата Италии против "Ромы" провел пресс-конференцию. Наставник сравнил сохранение прописки в Серии А с победой в Лиге чемпионов.

Слова 45-летнего специалиста приводит Telegram-канал Гранде Шева.

"Я улыбаюсь, потому что в Генуе солнечно. Надо быть оптимистами, хотя у нас очень много травмированных. Думаю, что одна из причин такого количества травм - качество тренировочных полей на базе. Я уже говорил об этом с руководством, к Рождеству будут проведены работы. Спастись от вылета - для нас как Скудетто? Нет, это как победа в Лиге чемпионов", - сказал "Шева".

Также украинец добавил:

"Не факт, что мы сразу увидим мою идею футбола. Я должен адаптироваться к игрокам, которых имею. Поэтому завтра будем использовать систему игры, которая им удобнее. Очень не будет хватать Кришито - он сильный игрок и лидер команды. Пандев - фантастический. Посмотрим, сыграет ли он завтра". "Рома" - очень сильная команда, несмотря на последние результаты. Они опасны во время стандартов, создают много моментов".

"Я очень уважаю Моуринью как тренера и человека, чтобы там не писали. Я мало играл у него в "Челси", потому что часто был травмирован. Он был честен со мной - играли те, кто находился в лучшей форме", - резюмировал Шевченко.

Напомним, что "Дженоа" и "Рома" сыграют между собой 21 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Артем Будрин