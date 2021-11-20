Ветеран "Дженоа" хорошо оценивает нового наставника команды.

Опытный нападающий "Дженоа" Горан Пандев прокомментировал назначение на должность главного тренера команды украинского специалиста Андрея Шевченко.

По мнению ветерана итальянского клуба, приход Шевченко в команду это хороший знак, с ним "грифоны" смогут выйти на новый уровень.

"Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Балардини, но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться.

Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным", - сказал Пандев в комментарии Corriere dello Sport.

Читайте такжеУ Шевченко серьезные проблемы: Дженоа потерял ключевых игроков перед матчем с Ромой в Серии АНапомним, в воскресенье, 21 ноября, "Дженоа" сыграет первый официальный матч под руководством Андрея Шевченко. Противостоять "грифонам" будет римская "Рома", тренером которой является опытный португальский специалист Жозе Моуриньо.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Владимир Медяник