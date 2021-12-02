Украинский тренер заявил, что его подопечным было трудно противостоять "великой команде".

Главный тренер итальянского клуба "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в матче Серии А против "Милана" (0:3).

Тренера цитирует Football Italia.

"У нас много травмированных, что создает нам множество проблем. Команда создавала моменты, но всегда трудно противостоять великой команде, особенно когда чемпионы влияют на ход игры благодаря своему индивидуальному мастерству", - сказал Шевченко.

"Милан" очень высоко прессинговал, и мы нашли пути, как создать им проблемы, имели моменты, но на сегодня у "Милана" намного качественнее состав. Когда пропускаешь в первые 10 минут, земля уходит из-под ног. Мы позволили им забить еще раз перед перерывом, и это меняет игру. Моя команда имела моменты, но их голкипер сделал два хороших сейва. "Милан" имеет скоростные фланги, Ибра физически силен и может придержать мяч, так что у них есть разные пути доставить нам проблемы".

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Комментируя 0 голов "Дженоа" в трех матчах под его руководством, Шевченко отметил, что команде "нужно немного удачи".

Дженоа - Милан: итоги матча

После 15-ти сыгранных туров у "Дженоа" остается 10 набранных баллов и команда Андрея Шевченко идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 35 очками в активе идет вторым.

В следующем туре "Дженоа" сыграет в гостях против туринского "Ювентуса". Матч запланирован на 5 декабря.

"Милан" свой следующий поединок в чемпионате Италии проведет 4 декабря против "Салернитаны".

В трех матчах под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать только 1 очко. При этом команда не забивала голов.

Автор: Антон Дударь