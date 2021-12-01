Ибрагимович и компания нанесли крупное поражение "Дженоа" в 15-м туре Серии А.

В среду, 1 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" украинского специалиста Андрея Шевченко принимал "Милан". Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась разгромной победой гостей.

Открыл счет в игре потрясающим ударом со штрафного шведский нападающий Златан Ибрагимович уже на 10-й минуте встречи. На 45+2 минуте игры точный удар головой Жуниора Мессиаса удвоил преимущество подопечных Пиоли. К перерыву гости могли забить голов пять, у одного только Ибрагимовича было моментов на хет-трик, однако реализация поводила игроков "Милана".

В перерыве Андрею Шевченко никак не получилось что-то изменить, его команда уступала более грозному и именитому сопернику практически во всех аспектах. На 61-й минуте игры Жуниор Мессиас оформил дубль в этой встрече и довел счет до разгромного.

"Дженоа" - "Милан" - 0:3

Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+1, 61

"Дженоа": Сиригу, Васкес, Мазиелло (Бани, 77), Ванхесден, Камбьясо, Ровелла (Портанова, 77), Бадель (Гальдамес, 63), Стураро (Эрнани, 46), Гильоне, Экубан, Бьянки (Пандев, 63)

"Милан": Меньян, Калюлю, Кьяер (Габбия, 5, Флоренци, 46), Томори, Тео Эрнандес, Тоналли (Салемакерс, 76), Кесси, Мессьяс, Диас (Бакайоко, 76), Крунич, Ибрагимович (Пеллегри, 60)

Предупреждения: Габбия, 32, Мазиелло, 67, Ровелла, 72

Видео голов:

Отметим, что под руководством Шевченко "Дженоа" сыграл уже третий матч. В первой игре "грифоны" проиграли "Роме" (0:2), во второй сыграли вничью с "Удинезе" (0:0).

Дженоа - Милан: итоги матча

После 15-ти сыгранных туров у "Дженоа" остается 10 набранных баллов и команда андрея Шевченко идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 35 очками в активе идет вторым.

В следующем туре "Дженоа" сыграет в гостях против туринского "Ювентуса". Матч запланирован на 5 декабря.

"Милан" свой следующий поединок в чемпионате Италии проведет 4 декабря против "Салернитаны".

Автор: Владимир Медяник