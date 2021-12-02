Зимой лидера сборной Украины в итальянском клубе не будет.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, сможет ли пополнить ряды его команды лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Шевченко в комментарии YouTube-каналу PRESSING подчеркнул, что зимой "Дженоа" не сможет подписать украинца.

"Сейчас в команде заняты два соответствующих cлота и мы не можем брать игроков без паспорта Евросоюза. Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос - у нас нет возможности, мы не можем рассматривать игроков, у которых нет паспорта ЕС", - заявил Шевченко.

Напомним, ранее агент Ярмоленко Вадим Шаблий не стал исключать возможного перехода украинца в "Дженоа" в будущем.

Читайте такжеЯрмоленко забил гол за Вест Хэм в матче Лиги Европы (видео)

На данный момент Ярмоленко выступает за английский "Вест Хэм", однако не является в этом клубе игроком стартового состава.

Под руководством Шевченко Ярмоленко ранее играл в сборной Украины.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

В текущем сезоне Ярмоленко забил 1 гол в 14 матчах за "Вест Хэм".

Автор: Антон Дударь