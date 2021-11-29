Шаблий не исключает возможного перехода Ярмоленко в команду Шевченко.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский "Вест Хэм" в скором будущем.

Агент украинского нападающего Вадим Шаблий прокомментировал слухи о возможном переходе Ярмоленко в стан итальянского "Дженоа", главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко.

"На данный момент, вариант с переходом Андрея в "Дженоа" - это слухи. Никто не связывался ни с клубом, ни со мной. Такого обсуждения не было. В чемпионате Италии Андрей сможет еще года три-четыре держать свой уровень. Тем более, он хорошо знает требования Шевченко, с которым они работали в сборной Украины. Почему бы и нет?

Ярмоленко интересуются другие клубы. С "Вест Хэмом" пока никаких переговоров нет. У него контракт с английским клубом до лета. Мы ждем дальнейшего развития событий", - приводит слова Шаблия Футбол 1/2/3.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

Автор: Владимир Медяник