Сборная Польши хочет видеть своим тренером Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко, который 15 января был уволен с поста главного тренера "Дженоа", может вскоре получить новую интересную работу. Польский футбольный союз начал переговоры с 45-летним специалистом.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира, у которого аж 184 000 подписчиков в Twitter.

Сборная Польши осталась без наставника, ведь португалец Пауло Соуза недавно покинул ее ради бразильского "Фламенго". Поляки активно ищут нового коуча для своей сборной, потому что 24 марта их ждет матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России.

Несколько недель назад в прессе были слухи о том, что "Шева" может возглавить сборную Польши, но глава футбольного союза Польши Цезарий Кулеша тогда отметил: "Шевченко - интересный вариант, но у него контракт с "Дженоа".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко