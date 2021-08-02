Андрей Шевченко решил уйти из сборной Украины по ряду причин.

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

Telegram-канал Динамо Киев Inside назвал основные причины, которые побудили Шевченко принять такое решение, несмотря на опцию продления контракта до конца 2022 года.

Первая причина - финансовая составляющая. Шевченко не требовал увеличения зарплаты, но просил не урезать ее. Однако, очевидно, сторонам не удалось договориться.

Эту информацию подтвердили еще несколько источников, отметив, что УАФ хотела урезать зарплату тренерскому штабу сборной в два раза.

Также тренерскому штабу сборной Украины заплатили лишь половину обещанной суммы премиальных за Евро-2020.

Все это связано это с тем, что финансовое положение УАФ в последнее время ухудшилось.

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Источник также отмечает, что у Шевченко испортились отношения с главой УАФ Андреем Павелко, который также является его кумом. После неудачных результатов в матчах квалификации ЧМ-2022 против Казахстана и Финляндии (две ничьи) между Павелко и Шевченко "состоялись разговоры на повышенных тонах при свидетелях".

Третья причина - Шевченко не понравилось то, что УАФ за его спиной подписала предварительный контракт с Сергеем Ребровым, который должен был прийти в сборную на смену нынешнему тренеру. Ребров, к слову, по информации источника, подписал контракт с арабским "Аль-Айн" с условием расторжения соглашения в одностороннем порядке при возможности уйти в сборную Украины.

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер ранее заявлял, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

Автор: Антон Дударь